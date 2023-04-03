مكة المكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأطلقت وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات بالتعاون مع وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية المرحلة الثانية من إصدار التصاريح الرقمية بالاعتكاف لموسم شهر رمضان المبارك 1444`هـ بالمسجد الحرام .وأوضح مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي أنه تم خلال المرحلة الأولى استقبال أكثر من (3000) طلب تصريح اعتكاف بشكل إلكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية وتم فرزها وإصدار التصاريح للمعتكفين في المرحلة الثانية.وأكد المطرفي أن الوكالة كثفت جهودها وطاقاتها البشرية والتقنية للتسهيل على "المعتكفين" الحصول على التصاريح بشكل الكتروني عبر منصة الخدمات الرقمية مع تقديم كافة الخدمات والتسهيلات للمعتكفين في المسجد الحرام بدءاً من دخولهم وحتى خروجهم خلال العشر الأواخر من رمضان .// انتهى //17:14ت م0139