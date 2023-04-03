مكة المكرمة ١٢ رمضان ١٤٤٤هـ الموافق ٣ أبريل ٢٠٢٣م واسكثفت وكالة الشؤون الفكرية والمعرفية بالمسجد الحرام، برامجها لشهر رمضان المبارك التي تعنى بإثراء تجربة القاصد والزائر الفكرية والمعرفية النوعية ، عبر عدد من المبادرات والبرامج ومن ضمنها الشاشات التفاعلية ضمن نقاط الخدمة في جنبات بيت الله الحرام.وبين وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والمعرفية علي النافعي، أن هذه الشاشات تحتوي على إصدارات الإدارة العامة للأمن الفكري والوسطية والاعتدال والإدارة العامة للشؤون المعرفية، ويمكن للمعتمرين والقاصدين والمصلين الاستفادة من هذه الإصدارات من خلال نظام (الباركود) حيث يتمكن المستفيد من تحميلها من خلال هذه الشاشات بعد المسح على (الباركود)، بحيث يُفتح رابط هذه الإصدارات على الأجهزة الذكية بصيغة (PDF) من ثم يتمكن المستفيد من تصفح محتويات هذه الإصدارات.يذكر أن الإدارة العامة للأمن الفكري للوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام، تعنى بتعزيز جانب الأمن الفكري والوسطية والاعتدال، ونشر قيم التسامح وثقافة الحوار بفنونه المختلفة، من خلال عدد من الجوانب والروافد الفكرية والمعرفية كالخطب المنبرية، والدروس والدورات العلمية والفكرية والتدريبية.من جانبه أوضح مدير إدارة الأمن الفكري والوسطية والاعتدال بالمسجد الحرام موسى السلمي، أن هناك عددا من النقاط الميدانية المتنوعة التي يتم من خلالها تقديم الخدمةوهي باب ٩٤ من الداخل، ومشاية باب الملك فهد , ومكتبة المسجد الحرام , والتوسعة السعودية الثالثة باب رقم ١٠٠ .// انتهى //17:18ت م0140