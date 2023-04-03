جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأنهت جامعة أم القرى توثيق أكثر من 250 ألف بيت شعري؛ من خلال موسوعة الشِّعر العربي الإلكترونيَّة في مرحلتها الثَّانية؛ خدمة للغة العربيَّة، وحفظًا للتُّراث الشِّعري العربي، ونقله إلى الفضاء الرقمي؛ تناغمًا مع رؤية المملكة 2030؛ التي تسعى للتَّحوُّل الرقمي في كافة المجالات.وأوضح وكيل الجامعة للدِّراسات العُليا والبحث العلمي الدكتور فهد الزهراني أنَّ جامعة أُمِّ القرى؛ ممثلة في عمادة البحث العلمي؛ تُولي هذا المشروع اهتمامًا بالغًا؛ بما يحقِّق المستهدفات، ويضمن الجودة والدِّقَّة في التَّنفيذ.وبين أن الجامعة خصصت للموسوعة في مكتبة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعية؛ مقرًّا متاحًا للباحثين والطَّلبة والمهتمين.بدورها ذكرت الباحثة الرئيسة لمشروع الموسوعة الدكتورة مريم القحطاني؛ أنَّ الفريق البحثي أنجز عمليَّة الإدخال الإلكتروني للأبيات الشِّعرية إدخالًا وتدقيقًا ومراجعةً مع الرِّوايات والضَّبط التام، وتحديد البحر والرَّوي؛ إضافة إلى صياغة التراجم الشِّعريَّة لما يفوق 300 شاعر وشاعرة، مع إجراء مراجعة علميَّة لعدد من الدَّواوين الشِّعريَّة.وكان سمو الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشَّريفين أمير منطقة مكَّة المكرَّمة رئيس أمناء جائزة الأمير عبدالله الفيصل للشِّعر العربي؛ قد توّج جامعة أمِّ القرى عن "موسوعة الشِّعر العربي" في المملكة ضمن مجال "أفضل مبادرة في خدمة الشِّعر العربي"؛ بجائزة الأمير عبدالله الفيصل في دورتها الثَّالثة.فيما شاركت الجامعة بموسوعة الشِّعر العربي ضمن جناح وزارة الثَّقافة؛ بالتَّعاون مع أكاديميَّة الشِّعر العربي في مهرجان البردة بمعرض إكسبو دبي؛ للتَّعريف بالموسوعة، وعرض قدراتها البحثيَّة الكبيرة، وتنوُّع نوافذ البحث فيها.// انتهى //17:38ت م0145