الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسيبحث فريق الأهلي عن التتويج بلقب الدوري الممتاز للكرة الطائرة عندما يحل ضيفاً على النصر في الرياض ضمن الجولة الـ21 للمسابقة التي ستشهد ٥ لقاءات أخرى .ويلتقي النصر مع الأهلي غداً على صالة نادي النصر بالرياض عند الـ 12 مساءً، وفوز الأهلي يعني حصوله رسمياً على اللقب قبل جولة من ختام المسابقة.ويستضيف الهلال على صالته بالرياض نظيره الوحدة عند الـ 9.30 مساءً، ويتواجه ضمك مع اليرموك على صالة نادي ضمك في خميس مشيط عند الـ 10 مساءً، وفي نفس التوقيت يحل الابتسام ضيفاً على الفيصلي على صالة نادي سدير، ويلعب أبها والخليج على صالة نادي أبها، ويلتقي الاتحاد والترجي على صالة نادي الاتحاد بجدة.ويتصدر الأهلي الترتيب بـ 55 نقطة ثم الهلال في المركز الثاني 50 نقطة والابتسام "ثالثاً " بـ 43 نقطة يليه الفيصلي في المركز الرابع 38 نقطة .// انتهى //17:55ت م0148