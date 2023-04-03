الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسرفع معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي بتكليفه بعمل الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، إضافةً إلى عملهومهامه الأخرى.وأعرب عن خالص الشكر لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض على الثقة الكريمة، سائلًا الله تعالى التوفيق وأن يكون عند حسن الظن، وأن يديم على البلاد أمنها ورخاءها.// انتهى //17:57ت م0149