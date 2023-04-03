القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 ابريل 2023 م واسأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم، بجروح في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على بلدة صوريف بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطيني في اعتداءات للمستوطنين عليه بعد اقتحامهم بلدة صوريف، كما أصيب العشرات بحالات اختناق في البلدة، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت البلدة وابل من القنابل الغازية المسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، لتوفير الحماية للمستوطنين، الذين يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم.وفي السياق، ذكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية في تقرير أن قوات الاحتلال منعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشهر الماضي 42 وقتاً، بالتزامن مع مواصلة التهويد، وإقامة مصعد كهربائى لخدمة المستوطنين أثناء اقتحامهم للحرم الإبراهيمي.// انتهى //19:27ت م0160