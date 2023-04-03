كينشاسا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 3 ابريل 2023 م واسلقي ما لا يقل عن 19 شخصًا مصرعهم في انزلاق تربة بشرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.وذكرت مصادر محلية أن الكارثة وقعت في قرية "بولوا" بمقاطعة شمال كيفو .وأشار شادراك مبوكانيروا نديبانجا أحد زعماء القرية إلى مصرع 19 شخصًا على الأقل في انزلاق التربة وأن البحث عن ضحايا آخرين سيستمر اليوم.وأكد المسؤول المحلي ألفونس موشيشا ميهينغانو أن نحو 25 امرأة برفقة أطفالهن كن يغسلن ملابسهن في ساقية عند سفح الجبل عند حدوث انزلاق التربة ما أدى إلى طمر بعضهن.// انتهى //19:28ت م0161