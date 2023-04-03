كينشاسا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 3 ابريل 2023 م واسوصل جنود من جنوب السودان إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية للإنضمام إلى القوة الإقليمية لتجمع دول شرق أفريقيا المكلفة بالإشراف على انسحاب متمردي حركة 23 مارس.ووصل ما لا يقل عن 45 جنديًا من جنوب السودان إلى مدينة غوما أمس فيما يتوقع وصول المزيد من الوحدات في وقت لاحق.وقال الضابط بقوة مجموعة دول شرق أفريقيا العقيد جوك أكيش أثناء ترحيبه بجنود جنوب السودان في غوما "أنتم الآن في بيئة عمليات مختلفة، عليكم أن تكونوا متأهبين".مما يذكر أن قوة مجموعة دول شرق أفريقيا التي تم إحداثها في يونيو الماضي مكلفة إلى جانب قوة تابعة للأمم المتحدة (مونوسكو) بإحلال السلام في شرق الكونغو الديمقراطية الذي يعاني من أعمال عنف مسلح منذ ما يقرب من 30 عامًا.// انتهى //19:30ت م0163