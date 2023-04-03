إسلام آباد 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسدشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في باكستان اليوم برامج خادم الحرمين الشريفين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين في باكستان, بحضور معالي وزير الشؤون الدينية الباكستاني مفتي عبدالشكور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, والملحق الديني المكلف عبدالمجيد مشعان العتيبي.وببلغ وزن التمور التي سيتم توزيعها 25 طنًا من التمور الفاخرة وهدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف بعدد 26 ألف نسخة من إصدارات المجمع المختلفة وترجمة معاني كلمات القرآن الكريم باللغة الأوردية.وأوضح السفير المالكي خلال التدشين أن سفارة المملكة في باكستان تتشرف بتدشين هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد, مشيراً إلى أن برامج تفطير الصائمين وتوزيع المصاحف والتمور هي جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول ومنها جمهورية باكستان الإسلامية.وبين أن المشروع يهدف إلى رعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل والأيتام وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، وسد حاجتهم ومد يد العون والمساعدة لهم عبر تقديم بعض المواد الغذائية الضرورية والإسهام الفعّال في التخفيف من معاناة الحياة المعيشية للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً.ونوه المالكي بالدعم الذي تقدمه المملكة لكل ما يخدم المسلمين في مختلف دول العالم وذلك من منطلق رسالتها السامية التي تحملها للشعوب الإسلامية في كل مكان.من جانبه قدم وزير الشؤون الدينية الباكستاني نيابة عن حكومة وشعب باكستان الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على ما تقدمه المملكة من دعم مستمر للمحتاجين في باكستان, منوهاً بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية في باكستان وتفانيها في تنفيذ هذا البرنامج السنوي.// انتهى //19:33ت م0165