الرباط 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على ارتفاع في التعاملات، مسجلا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدما بنسبة 0.77 %، عند 10.471,03 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.9 % ليستقر عند 839,53 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعا بنسبة 0.98 % بمجموع 795,39 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.91 % بمجموع 9.577,88 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 42 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 546 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:35ت م0166