عام / سمو أمير الحدود الشمالية يقيم مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة والقيادات العسكرية ومديري الإدارات وأهالي المنطقة
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
عرعر 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
أقام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مقر الإمارة بمدينة عرعر اليوم، مأدبة إفطار لأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة والقيادات العسكرية ومديري الإدارات الحكومية وشيوخ القبائل وعدد من أهالي المنطقة.
ورحّب سموه بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ .
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20:14ت م
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