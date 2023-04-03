نجران 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسنوَّه صاحبُ السموِّ الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة نجران، بما توليه حكومة خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود, وسموِّ وليِّ عهده الأمين - حفظهما الله - من اهتمام بأبنائهم الأيتام، وأبناء الشهداء والفئة الغالية من الأشخاص ذوي الإعاقة، وطيف التوحد، ورعاية شؤونهم، وتلبية احتياجاتهم.جاء ذلك خلال مشاركة سموِّه - اليوم - عددًا من أبنائه الأيتام وأبناء الشهداء وذوي الإعاقة، وذوي طيف التوحد وجبة الإفطار، وذلك في مقر إمارة المنطقة، بحضور مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عمر بن محمد النعمي، ورؤساء الجمعيات الأهلية ذات العلاقة بالمنطقة.وأكدَ سموُّه أهميةَ الأعمال الإنسانية والاجتماعية التي تقدمها جمعيات الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة ، وأبناء الشهداء وإرادة التوحد،وحرصها على زرع الخصال الحميدة والفاضلة في نفوس المستفيدين؛ ليكونوا عناصر صالحين في مجتمعهم، وأفرادًا فاعلين في وطنهم؛ تجسيدًا لتوجيهات القيادة الرشيدة أيدها اللَّه.// انتهى //20:20ت م0170