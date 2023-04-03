سياسي / بريطانيا وعُمان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
لندن 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
التقى وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، الذي يقوم حاليًّا بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وذلك بمقر وزارة الخارجية البريطانية.
وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، إلى جانب الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتعليم التقني والابتكار.
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20:34ت م
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