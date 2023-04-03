لندن 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسالتقى وزير الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي اليوم وزير الخارجية العماني بدر البورسعيدي، الذي يقوم حاليًّا بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة وذلك بمقر وزارة الخارجية البريطانية.وجرى - خلال اللقاء- بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين، إلى جانب الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والتعليم التقني والابتكار.// انتهى //20:34ت م0172