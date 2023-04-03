مكةالمكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسقام معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، بجولة تفقدية في المسجد الحرام وساحاته.واطلع معاليه على سير الأعمال والجهود القائمة في كل الوكالات والجهات العاملة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، مشيدًا بالجهود المباركة التي يبذلها منسوبو الرئاسة في شتى المجالات والأعمال المنوطة بهم على مدار ٢٤ ساعة، بالتعاون مع جميع الجهات المشاركة.// انتهى //21:44ت م0186