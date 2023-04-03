الحديدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.وجرى خلال المدة من 15 حتى 21 مارس 2023م، ضخ 437.500 لتر من مياه الاستخدام المنزلي ، وضخ 437.500 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 30 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتنفيذ حملة واحدة لنظافة المخيمات، وإجراء 52 عملية تجفيف لمياه الصرف الصحي، إضافة إلى تنفيذ عملية واحدة لفحص جودة المياه، حيث استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.// انتهى //21:47ت م0188