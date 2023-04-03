مكة المكرمة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسزارَ نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية الشيخ علي السلطان اليوم، المحكمة الإدارية بمكة المكرمة؛ لمتابعة سير العمل بها.والتقى السلطان في مستهل الزيارة برئيس المحكمة الشيخ عبدالله العجلان، حيث رافقه في جولة شملت عددًا من إدارات ودوائر المحكمة شهد خلالها أعمال الدوائر القضائية، وجلسات التقاضي عن بُعد التي تدار بها الجلسات القضائية الرقمية كافة.وأعرب نائب رئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، عن تقديره لما تقوم به المحكمة ومنسوبوها من أعمال قضائية وإدارية، مؤكدًا حرص معالي رئيس ديوان المظالم على أن تتضافر الجهود في رفع جودة الأعمال في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.// انتهى //21:49ت م0189