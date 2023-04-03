نواكشوط 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 11 طنًّا و 600 كيلوغرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في تسع مقاطعات مختلفة بموريتانيا، استفاد منها 1.160 فردًا، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية موريتانيا لعام 2023م.يأتي ذلك في إطار جهود المملكة - ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة- لتحقيق للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.// انتهى //21:52ت م0190