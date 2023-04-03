تيرانا 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 3 أطنان من السلال الغذائية في محافظة كامز بجمهورية ألبانيا، استفاد منها 300 فرد، وذلك ضمن مشروع سلة إطعام بألبانيا للعام 2023م.يأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 2.000 سلة غذائية في 34 محافظة ألبانية؛ تحقيقاً للأمن الغذائي وللتخفيف من معاناة المحتاجين وتوفير متطلباتهم الأساسية من الغذاء خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //21:53ت م0191