بيروت 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسوزَّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 32 طنًّا و500 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في وادي خالد بمحافظة عكار وإقليم الخروب والناعمة بمحافظة جبل لبنان بالجمهورية اللبنانية، استفاد منها 2.575 فردًا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444 – 2023م.يأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة -ممثلة بالمركز- للاجئين والفئات الأكثر احتياجًا في لبنان.// انتهى //21:53ت م0192