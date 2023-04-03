حجة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسقدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 348 مستفيدًا، خلال المدة من 15 - 21 مارس 2023م.وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 73 مريضًا، وعيادة الطوارئ 37 فردًا، وعيادة الباطنية 219 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 19 حالةً، كما تم صرف الأدوية لـ 348 مستفيدًا ، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 70 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.// انتهى //21:53ت م0193