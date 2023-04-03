اجتماعي / العيادة الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في عزلة الدير بحجة تُقَدِّمُ خِدْمَاتِها العلاجية لـ 348 مستفيدًا
الاثنين 1444/9/12 هـ الموافق 2023/04/03 م واس
حجة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واس
قدَّمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 348 مستفيدًا، خلال المدة من 15 - 21 مارس 2023م.
وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 73 مريضًا، وعيادة الطوارئ 37 فردًا، وعيادة الباطنية 219 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 19 حالةً، كما تم صرف الأدوية لـ 348 مستفيدًا ، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 70 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.
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21:53ت م
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