عرعر 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستقدم الفرق الميدانية وفرق العمليات والمراكز بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية الخدمات الطبية الإسعافية على مدار الـ24ساعة؛ ومنها ساعات الإفطار في شهر رمضان ؛ حيث يؤدي خلالها المسعفون مهامهم ومسؤولياتهم المتعددة من خلال مباشرة الحالات التي بحاجة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية لا قدر الله.وشاركت عدسة وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم، مسعفي فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مائدة إفطارهم الرمضاني بمدينة عرعر وهم يؤدون مهامَّهم ومسؤولياتِهم المتعددة للحفاظ على الأرواح .وأشار مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة الحدود الشمالية مساعد بن غالي العنزي،إلى رفع جاهزية 14 مركزاً إسعافياً بالمنطقة وتوفر 15 فرقة إسعافية وعدد من الفرق الإسعافية التطوعية التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة تضم عدداً من الاختصاصيين والفنيين في طب الطوارئ، مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية متى ما دعت الحاجة لذلك، إضافة إلى القيادات الميدانية والمساندة، التي هي على أتم الجاهزية والاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997.// انتهى //21:54ت م0194