عمّان 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، اليوم مأدبة إفطار رمضانية، بحضور كبار المسؤولين والشخصيات ووزراء الحكومة الأردنية.وحضر الإفطار رئيس مجلس الأعيان الأردني دولة فيصل الفايز، وأصحاب الدولة رؤساء الوزراء السابقين طاهر المصري، علي أبو الراغب، عبدالله النسور، عدنان بدران، ووزراء الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي، الداخلية مازن الفراية، الطاقة الدكتور صالح الخرابشة، الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، الشباب محمد سلامة النابلسي، ورئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والأعيان، ووزراء سابقين وشيوخ عشائر.‏ورحب السفير السديري بالحضور، منوهاً بعمق العلاقات التي تجمع البلدين.// انتهى //21:59ت م0195