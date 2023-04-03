إسلام آباد 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسقتل جنديان من رجال الشرطة الباكستانية جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون اليوم في مدينة كوهات بإقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية أن الشرطيين كانا مأمورين بحماية أحد المساجد في أثناء أداء صلاة التراويح، وتعرضا لوابل من النار بسلاح رشاش أطلقه مجهولون يستقلون دراجات نارية؛ما أدى إلى مصرعهما على الفور قبل نقلهما إلى المستشفى.وأضافت أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم شن عملية تمشيط في المنطقة لتعقب أثر المسلحين الذين نجحوا في الفرار من الموقع قبل وصول قوات الأمن، ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.// انتهى //22:01ت م0196