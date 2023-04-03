الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسيستضيف فريق الفيحاء نظيره الهلال غداً على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة 17 للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم " دوري روشن ".ويدخل الفيحاء اللقاء برصيد 24 نقطة في المركز العاشر ساعياً للعودة للانتصارات والتقدم إلى وسط الترتيب، وفي المقابل يدخل الهلال اللقاء برصيد 42 نقطة في المركز الرابع ، ويطمح للفوز ليواصل تقدمه والوصول إلى المركز الثالث بعد إكمال مواجهاته المؤجلة، وتعزيز حظوظه في المحافظة على لقب الدوري للسنة الرابعة على التوالي.// انتهى //22:03ت م0197