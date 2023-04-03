ينبع ١٢ رمضان ١٤٤٤ هـ الموافق ٠٣ ابريل ٢٠٢٣ م واسأعلن تجمع المدينة المنورة الصحي عن بدء التشغيل والعمل الفعلي لمبنى العيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام الذي يُعد نقلة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة.وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة أن المبنى جرى تجهيزه بأحدث التجهيزات الطبية اللازمة والكوادر البشرية المدربة على أن يتم انتقال العيادات التخصصية بالكامل للمبنى الجديد بشكل تدريجي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.وبين حمودة بأن المبنى الجديد للعيادات الخارجية بمستشفى ينبع العام يضم 42 عيادة منها 28 عيادة أسنان و 14 عيادة في التخصصات الطبية الأخرى، بالإضافة إلى محطة استقبال رئيسية والخدمات المساندة مثل قسم المختبر وقسم الأشعة والصيدلية، مضيفاً بأن العيادات الخارجية تقدم الخدمات الطبية في 18 تخصصاً طبياً كالجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الأطفال، وعيادة الضماد وعيادة الطب الباطني وعيادة الطب النفسي وعيادة التثقيف وعيادة التغذية، وعيادة النساء والولادة، وعيادة القلب للكبار وعيادة قلب أطفال، وتخطيط القلب، وعيادة الأطفال، وعيادة لحديثي الولادة، بالإضافة لعيادة السكري والغدد الصماء.// انتهى //22:33ت م0207