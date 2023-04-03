عرعر 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسسلَّم صاحبُ السموِّ الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة في مكتبه بالإمارة اليوم, مفاتيحَ 22 وحدة سكنية من الإسكان التنموي لعدد من الأسر ، وذلك بالتزامن من حملة جود الإسكان " اكتتاب جود "، بحضور المدير العام لشؤون الإسكان بالمنطقة المهندس عبدالله بن صعفق العنزي.وهَنَّأَ سموُّه المستفيدين باستلام وحداتهم السكنية، التي أتت بتوحيد الجهود بين الجهات لتأمين وامتلاك المنزل المناسب والعيش في بيئة تضمن لهم الحياة الكريمة -بإذن الله- مؤكدًا أن توجيهات القيادة الحكيمة - أيدها الله - تشدد على دعم جميع مبادرات الإسكان التي خصصت لها الدولة برنامجًا ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتوفير السكن الملائم للمواطنين بجميع فئاتهم الاقتصادية، ومن ذلك فئة مستحقي الضمان.ونوَّه سموُّ الأمير فيصل بن خالد، بالاهتمام والحرص والمتابعة من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، وسموِّ وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله - بدعم المجالات التي تحقق الاستقرار للأسرة السعودية وتنميها، مدللاً بحملةَ جود الإسكان الرمضانية التي تأتي امتدادٌا لهذا النهج الكريم في دعم العمل الخيري، وتعزيز التكافل الاجتماعي، وهو ما تقوم عليه هذه الدولة المباركة.// انتهى //22:34ت م0208