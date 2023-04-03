بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 3 أبريل 2023 م واستقدم موائد الإحسان لتفطير الصائمين التابعة لجمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية ببريدة ، مبادرة إفطار للصائمين ، وتحضير وتقديم وجبات مطبوخة، في 3 مواقع بمدينة بريدة بمشاركة 915 متطوعًا.حيث يقدم في المشروع وجبات تتنوع بين الكبسة السعودية بالدجاج واللحم، والشوربة، والتمور، والمرطبات، والمياه الصحية، فيما يتم تحضير وجبات لكبار السن تضمن التنوع في تقديم أصناف الغذاء.يشار إلى أن جمعية الإحسان للخدمات الاجتماعية بمدينة بريدة عزَّزَت العمل الخيري والتنموي عبر تقديم وجبات إفطار صائم في شهر رمضان المبارك للجاليات المسلمة، ضمن أهدافها الإستراتيجية لتفعيل المبادرات والمشاريع النوعية، وتقديم الخدمات الإنسانية للأسر المحتاجة ماديًّا ومعنويًّا، من خلال مجموعة برامج مجتمعية متجددة للمستفيدين.// انتهى //22:38ت م0209