الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسنظَّمت جامعة شقراء ، ورشة عمل عبر وسائل الاتصال المرئي، بعنوان: "دور الذكاء الاصطناعي في تمكين التحول الرقمي"، لمنسوبي الجامعة، قدمها الدكتور رائد بن شجاع الحافيوهدفت المحاضرة إلى التعريف بعدد من الموضوعات في الذكاء الاصطناعي، التي كان من أبرزها النظرة المستقبلية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في التحول الرقمي، كما تناولت المحاضرة المعوقات والتحديات التي تواجه مجال الذكاء الاصطناعي، مع التعريف بدور الذكاء الاصطناعي في تحليل عمليات اتخاذ القرارات وتحسينها.وتحدث الدكتور الحافي عن الذكاء الصناعي في السعودية مستشهدًا بمشروع نيوم الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاق أول مركز متخصص في حلول الاستدامة وتطبيقاتها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في وزارة البيئة والمياه والزراعة تحت مسمى: "مركز الذكاء الاصطناعي".وتطرقت الورشة إلى التحول الرقمي الذي يتمثل في إعادة صياغة نموذج العمل بطريقة إبداعية ابتكارية، ويشتمل على عدة أركان لإنجاح عملية التحول الرقمي، وذلك عبر خطة إستراتيجية لدى المنظمة للأعمال الرقمية، بالإضافة إلى تحليل البيانات، مؤكدًا أن البيانات هي عبارة عن نفط المستقبل.وحول المعوقات التي تواجه تبنِّي الذكاء الاصطناعي قال الدكتور الحافي: "إنها تكمن في نقص الخبرة الفنية والتكلفة العالية والبيانات وتوافرها، مبينًا أن الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل أساسي على البيانات".وأشار إلى دور الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار، ودوره في تحسين الكفاءة في التغيير التدريجي، وذلك عبر اتخاذ قرارات تتسم بالدقة العالية، وذلك عن طريق التنبؤ بالمستقبل بناءً على البيانات المتوفرة.// انتهى //22:47ت م0210