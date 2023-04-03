بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستواصل مبادرة تجمع القصيم الصحي " تقدر وأكثر" الرمضانية تنفيذ برامجها التوعوية في مضامير المشي بمدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والبدائع والمذنب،التي تستمر طوال شهر رمضان المبارك.وأوضح التجمع أن مبادرة " تقدر وأكثر" تهدف إلى رفع مستوى الثقافة الصحية لدى جميع فئات وشرائح المجتمع، وحثهم على الاهتمام بالنواحي البدنية والجوانب الصحية؛ لما لها من أهمية كبير في الحد من الإصابة بالأمراض المتعلقة بسوء التغذية، وقلة ممارسة الرياضة كمرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم ومعدل الكولسترول الضار في جسم الإنسان، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر وأضرار آفة التدخين وطرق للوقاية، وإيضاح دور عيادات مكافحة التدخين، وتقديم المساعدة للإقلاع عنه.وبيَّن أن اختيار شهر رمضان الكريم ليكون منطلقًا للمبادرة يأتي من كون هذا الشهر يعد فرصة حقيقية للتغيير والتصحيح في نمط وأسلوب حياة كل فرد، وتماشيًا مع برنامج التحول الصحي، وتحقيقًا لرؤية السعودية 2030 في بناء وطن طموح ومجتمع صحي وحيوي مزدهر لأبناء المملكة والمقيمين فيها، والحد من انشار الأمراض المزمة،الذي يتطلب تضافر وتنسيق الجهود لتعزيز الصحة البدنية والنفسية والاجتماعية.// انتهى//22:50ت م0211