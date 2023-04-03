الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأقامت جمعية "شفيعًا" لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة في مدينة الرياض، حفلَ تكريم المتميزين في حلقاتها والفائزين بمسابقة "اقرؤوا القرآن 2 ".و بُدِئ الحفلُ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم،تلاها الطالب علي الحارثي، ثم استعرضت إنجازات الجمعية التي تنوعت ما بين الحلقات الحضورية والدورات الصيفية والتعليم الإلكتروني، بعدد 29 حلقة شارك فيها 400 طالبٍ وطالبةٍ، في سبعة أنواع من الإعاقات؛ هي: متلازمة داون ، وضعاف السمع، والصم، والحركية، والبصرية، والتوحد ، وصعوبات التعلم ، وذلك على فترتين يوميًّا بعدد ساعات تعليمية تجاوزت 608 ساعات تعليمية، و13.088 سطرًا قرآنيًّا تم حفظه.وأشاد رئيس مجلس الإدارة محمد الصحبي، بجهود الجمعية في تحفيظ وتعليم القرآن الكريم عبر مختلف الوسائل الحضورية والإلكترونية، مقدمًا شكرَه لمنسوبي ومنسوبات الجمعية؛لجهودهم في تعليم القرآن الكريم، كما قدَّم الشكر للداعمين للجمعية.وهنَّأ الصحبي، الحافظين والحافظات والمشاركين بمسابقة اقرؤوا القرآن بما منَّ الله عليهم من المشاركة وحفظ كتابه الكريم وتلاوته، كما هنَّأ أسرَهم بهذا الإنجاز الرائع، متمنيًا من المشاركين مداومة حفظ ومراجعة القرآن الكريم، والعمل بما جاء فيه.وفي ختام الحفل كُرِّمَ المشاركون والمشاركات المتميزون في الحلقات وعددهم 220 طالبًا وطالبةً، والفائزين والفائزات بمسابقة " اقرؤوا القرآن 2 " وعددهم 20 طالبًا وطالبةً.// انتهى //23:00ت م0212