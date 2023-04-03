جدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسكشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، عن إحصائية البلاغات التي تلقتها خلال العشر الأوائل من شهر رمضان لعام 1444 هـ، إذْ بلغَ عددها 5077 بلاغًا،وقد تنوَّعت ما بين حالات مرضية وحوداث مرورية وبلاغات اخرى، حيث كانت بلاغات الحالات المرضية الأعلى طلبًا بـ 1069 بلاغًا، بينما بلغ عدد بلاغات الحوادث المرورية 1064 بلاغًا، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكفاءة عالية من خلال كوادر بشرية متخصصة وآليات مجهزة بأحدث التجهيزات اللازمة لتقديم خدمة إسعافية متكاملة.وتستقبل هيئة الهلال الأحمر طلب الخدمة الإسعافية عن طريق الرقم 997، وعن طريق تطبيق "أسعفني" الذي يتيح للمستخدمين إمكانية إنشاء بلاغ من خلال الهاتف الجوال، واستدعاء فرقة إسعافية، وطلب المساعدة من خلال إرسال نداء استغاثة، ومعرفة حالة البلاغ، وتتبُّع مساره، كما يتيح للفِرق الإسعافية الاستدلال على موقع المبلِّغ، ويوفِّر أيضًا معرفة المنشآت الصحية القريبة من المستخدم، وأرقام الطوارئ، والجهات الإغاثية الأخرى.// انتهى //23:09ت م0213