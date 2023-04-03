بريدة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأطلقَت جمعية كنوز للأسر المنتجة بالقصيم -أمس- فعالياتِ "ليالي كنوز الرمضانية " التي يقام في سوق الحرفيين وسط البلد " الجردة " من الساعة الثامنة مساءً حتى الثانية فجرًا وتستمر خمس ليالٍ.واشتملت الفعاليات المقدمة في خيمة جمعية كنوز على عرض منتجات الآسر المنتجة والمأكولات الشعبية والمشغولات اليدوية، كما تضم دورات تدريبية للمشغولات اليدوية مثل (تنظيم السبح، وفن التسويق، والنحت على الأخشاب، وصناعة الفخار) ، إضافةً إلى مشاركة بعض الجهات .وأوضحت جمعية كنوز أن المهرجان يضمُّ أكثرَ من 50 أسرة منتجة في أكثر من نشاط متنوع؛ مثل: الأعمال اليدوية والتطريز والحلويات والمأكولات الشعبية والتحف والملابس الشعبية، وتجهيز الحفلات والألعاب الشعبية والمنسوجات الشعبية وفعاليات المسابقات،كما أن هناك جوائز نقدية لأفضل ثلاث أسر متميزة بالمهرجان.ويهدف المهرجان إلى الترويج الاقتصادي للمشاركين ، وإفساح المجال للمبدعين في تقديم ما لديهم ، وإكساب الشابات الخبرة في العمل بمختلف الوظائف المتاحة.// انتهى //23:13ت م0215