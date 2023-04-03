الرياض 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسأقام صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، حفل إفطار لأصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية والهيئات والمكاتب الإقليمية والمنظمات الدولية المعتمدة لدى المملكة، وذلك بمقر الوزارة بالرياض.حضر حفل الإفطار، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي المنصوري، وكبار المسؤولين بالوزارة.// انتهى //23:15ت م0216