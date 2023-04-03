جيزان 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسشاركَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز،أمير منطقة جازان اليوم ، منسوبي جامعة جازان حفلَ إفطارهم الرمضاني .وكان في استقبال سموِّه عند وصوله مقر الحفل، معالي رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني،ووكلاء الجامعة، وعددٌ من منسوبي الجهات الحكومية.ونوَّه سموُّه ، بهذه المناسبة ، بتميز جامعة جازان بكوادرها العلمية والطبية التي أسهمت في البناء والتنمية وقيامها بالمسؤوليات المناطة بها تجاه هذا الوطن في جميع المجالات.من جانبه ، هنَّأ معالي رئيس جامعة جازان، سموَّ أميرِ المنطقة بشهر رمضان المبارك؛ مؤكدًا أن سموَّه شريك الجامعة في تحقيق إنجازاتها.// انتهى //23:30ت م0218