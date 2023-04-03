القدس المحتلة 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسوَثَّقَت محافظة القدس 117 عملية هدم لمنازل ومنشآت فلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري، وإصدار أوامر هدم لنحو 120 منشأةً ومنزلًا، وذلك في إطار عملية استهداف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.وقالت محافظة القدس في تقريرها ربع السنوي: إن الاحتلال صادق بالتزامن مع عمليات الهدم على ثمانية مخططات استيطانية؛لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في أحياء القدس، واستولت قوات الاحتلال على مئات الدونمات، بهدف عزلها عن بعضها، وقطع التواصل الجغرافي بينها.وأشار التقرير الفلسطيني إلى أن قوات الاحتلال قتلت سبعة فلسطينيين، واعتقلت 736 هذا العام في القدس ، من بين من تم اعتقالهم ما يزيد عن 110أطفال، ونحو 26 سيدةً، بالإضافة إلى إبعاد 79 شخصيةً مقدسيةً عن القدس تقود مؤسسات فلسطينية، ومن العاملين على خدمة المسجد الأقصى المبارك.ولفت التقرير النظر إلى أن هذا العام شهد عملية اقتحام نحو 11454 مستوطنًا باحاتِ المسجد الأقصى، الذي يتعرض لاقتحامات مستمرة من قبل المستوطنين، زادت وتيرتها بشكل لافت هذا العام.// انتهى //23:37ت م0219