الأحساء 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واسشاركَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء اليوم، عددًا من أبنائه الأيتام من جمعية الرياحين لرعاية الأيتام، ومركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام بجمعية البر بالأحساء ، وجبة الإفطار، وذلك في مجلس سموِّه بمقر المحافظة.وأعربَ سموُّ الأمير سعود بن طلال، عن سعادته بمشاركته أبناءَه مأدبةَ الإفطار، مؤكداً أن هذه الفئة غالية على الجميع، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة - حفظها الله - .كما عبَّر جميع الأبناء عن سعادتهم الكبيرة ومشاعرهم الصادقة تجاه الدعوة الكريمة من سموِّ محافظ الأحساء بالالتقاء بهم على مائدة الأفطار ومشاركته لهم والقرب منهم، وتبادل الأحاديث معهم، وهذا غير مستغرب على سموِّه.// انتهى //23:59ت م0228