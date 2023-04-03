الرياض 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستنطلق منافسات الجولة الـ 21 من دوري روشن للمحترفين غداً الثلاثاء بلقاءين، حث يستضيفُ فريق العدالة - الذي يحل في المركز الخامس عشر بـ 17 نقطة- نظيرَه النصر الذي يحل ثانياً بـ 49 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.ويسعى النصر إلى العودة بالعلامة الكاملة للمحافظة على فارق النقطة في حال فوز الاتحاد، أو استعادة الصدارة في حال تعثر المتصدر، فيما يسعى العدالة إلى مواصلة مستوياته الجيدة في الخمس جولات الأخيرة حيث لم يخسر فيها إلا مباراة واحدة، كما يبحث عن مركز متقدم.وفي اللقاء الثاني يسعى الاتحاد صاحب الـ 50 نقطة لمواصلة صدارة الدوري حين يستضيف نظيره ضمك الذي يحل في المركز السابع بـ 28 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وبعد ثلاثة انتصارات متتالية كان آخرها على حساب الفتح، يبحث الاتحاد عن فوزه الرابع توالياً للتشبث بالصدارة، في حين تمكَّن ضمك من تجاوز مرحلة الهبوط الحاد على مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة، وسجل انتصارين متتاليين استعاد من خلالهما توازنه.وتستمر منافسات الجولة بعد غدٍ بثلاثة لقاءات، حيث يستقبل فريق أبها صاحب المرتبة الـ 12 بـ 23 نقطة نظيره التعاون الذي يحل في المركز الخامس بـ 35 نقطة، وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، وفي الوقت ذاته يحل الوحدة الذي يحتل المرتبة الـ 13 بـ 22 نقطة ضيفاً على الباطن متذيل الترتيب بـ 9 نقاط على ملعب نادي الباطن بحفر الباطن، فيما يقام اللقاء الأخير في ثاني أيام الجولة بلقاء يجمع صاحب المركز الثامن فريق الطائي بـ 26 نقطة، بنظيره الرائد صاحب المركز التاسع بـ 25 نقطة وذلك على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل.وتستمر منافسات الجولة يوم الخميس القادم حيث يلعب على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لقاء يستضيف فيه صاحب المركز السادس الفتح بـ 32 نقطة نظيره الخليج الذي يحل في المرتبة الـ 14 بـ 17 نقطة.ويخوض الهلال رابع الترتيب بـ 42 نقطة، مباراة مؤجلة من الجولة 17 مع الفيحاء صاحب المركز العاشر بـ 24 نقطة، قبل أن يحل ضيفاً على الشباب ثالث الدوري بـ 44 نقطة يوم الجمعة القادم.// انتهى //00:04ت م0001