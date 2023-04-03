تبوك 12 رمضان 1444 هـ الموافق 03 أبريل 2023 م واستستهوي الملاعب الرياضية بمنطقة تبوك، محبي كرة القدم، من مختلف الأعمار في شهر رمضان المبارك.وتمثل الملاعب سواء داخل مدينة تبوك أم في مختلف مدن ومحافظات المنطقة عنصر جذب لروادها من الكبار والصغار الذين يحرصون على ممارسة رياضة كرة القدم بهدف الاستماع باللعب، والاستفادة من الوقت، ورفع مستوى المعدل اللياقي، وبثّ روح الحماس، وفرصة لحرق الدهون، والوقاية من الأمراض.ورصدت عدسة واس في جولة لها على مختلف الملاعب بتبوك مدى الإقبال من جميع الفئات السنية، على هذه الرياضة التي تعزِّز من روح التنافس فيما بينهم.// انتهى //00:10ت م0002