مكة المكرمة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسحقق كشافو تعليم مكة 20880 ساعة تطوعية من خلال 250 كشافًا وكشافةً في العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، حيث يسعى فريق الكشافة إلى تحقيق 60 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن 7 مسارات متنوعة.وتشارك إدارة تعليم مكة المكرمة بـ 45 متطوعًا من منسوبي تعليم مكة، وذلك مع بدء تنفيذ الخطة في الثلث الثاني من شهر رمضان المبارك، من حيث تنظيم الطواف ووجبات الإفطار وتأدية أدوارهم الإنسانية والجليلة.كما تستهدف المبادرات الكشفية خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام وفي ساحاته المختلفة والطرق المؤدية إليه، وذلك من خلال جولة ميدانية على المشاركين من مركز بادر في صحن المطاف والمسعى وساحات الحرم المكي الشريف.// انتهى //00:37ت م0005