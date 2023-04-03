رفحاء 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسارتفع عدد الممارسين لرياضة المشي خلال أيام شهر رمضان المبارك في محافظة رفحاء، في مؤشر على إقبال الناس على هذه الرياضة التي لها الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الصحتين الجسدية والنفسية، وحفزت الأجواء المعتدلة بالمنطقة منذ بداية رمضان على ممارسة المشي، ويختار الكثير منهم ساعة ماقبل الإفطار، فيما يفضل البعض الآخر المشي بعد صلاة التراويح، بحثًا عن الرشاقة، والترويح عن النفس، وتلبية نصائح الأطباء الذين يؤكدون أهمية مزاولة رياضة المشي لصحة الإنسان.وأوضح لـ"واس" عددٌ من ممارسي رياضة المشي أن أجواء هذا العام محفزة للمشي، خاصة في ظل وجود عدد من المضامير المهيأة للمشي والمزودة بمقاعد للجلوس ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى توفر الأجهزة الرياضية التي وضعتها البلدية في أماكن متعددة من المضامير.// انتهى //00:41ت م0006