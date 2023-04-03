اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزِّع أكثرَ من 11 طنًّا من السلال الغذائية بولاية كانو في نيجيريا
الثلاثاء 1444/9/13 هـ الموافق 2023/04/04 م واس
أبوجا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا ضمن مشروع سلة إطعام في جمهورية نيجيريا لعام 2023م.
وجرى توزيع 11 طنًّا و 780 كيلو غرامًا من السلال الغذائية بولاية كانو في جمهورية نيجيريا، استفاد منها 1.200 فرد.
وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة - ممثلة بالمركز- لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.
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