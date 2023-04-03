جاكرتا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول بتوزيع 16 طنًّا و480 كيلو غرامًا من السلال الغذائية في مدينة باندونغ التابعة لمقاطعة جاوة الغربية في جمهورية إندونيسيا، استفاد منها 1.600 فرد بواقع 400 أسرة، وذلك ضمن سلة إطعام في إندونيسيا للعام 1444هـ.يأتي ذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية الذي يهدف إلى توزيع 6.687 سلة غذائية رمضانية، يستفيد منها 33.435 فردًا في مناطق جاكرتا، وجاوة الغربية، وبنتن، وجاوة الوسطى.// انتهى //00:43ت م0008