الباحة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسبرعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، انطلقت - الليلة- فعالية "رمضانية العقيق"، التي تنظمها بلدية محافظة العقيق، وذلك بحديقة المحافظة.وتهدف الفعالية التي ستستمر طيلة شهر رمضان المبارك، إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة بصفتها اقتصادًا محليًّا داعمًا للمنطقة، وتتضمن 20 ركناً، لعرض وبيع منتجات الأسر المنتجة من مأكولات ومشروبات، والمنسوجات والحرف اليدوية.// انتهى //00:45ت م0010