جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسأعلنَ الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA سحبَ حق استضافة البيرو كأسَ العالم تحت سن 17 لعام 2023م، وذلك بسبب فشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة، بالإضافة لعدم وجود وقت كافٍ لتأمين الاستثمار المطلوب وإنهاء العمل اللازم بالتنسيق مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة.وأشارت FIFA إلى أنه لايزال من المقرر إقامة البطولة خلال المدة من 10 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023، حيث ينتظر أن يعين مكتب مجلس FIFA مضيفًا جديدًا للبطولة، معربًا عن شكره لاتحاد بيرو لكرة القدم على كل الجهود المبذولة بهذا الشأن.// انتهى //00:47ت م0011