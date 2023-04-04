المدينة المنورة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة للحشود جهودها اليومية بالتعاون مع الجهات الأمنية للتسهيل على الزوار الدخول للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهما.ووصل عدد الزوار خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك أكثر من ( ٦٧٥ ) .وتأتي هذه الجهود حرصًا من وكالة شؤون المسجد النبوي للتسهيل على الزوار والمصلين السلام على رسول الله وصاحبيه رضي الله عنهما, وفق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله-.// انتهى //01:19ت م0016