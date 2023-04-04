رفحاء 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستنفذ جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء، مشروع المكتبة المتنقلة "مشوار دعوة" بمحاذاة مخيم إفطار الصائمين على طريق الشمال الدولي الذي يستقبل أكثر من 1,000 صائم يوميًّا.وأوضحت الجمعية أن المكتبة المتنقلة تضم عشرات الكتيبات والمواد الدعوية المتنوعة المعتمدة والمجانية للجاليات، وبلغات مختلفة منها : البنغلاديشية، والأوردية ،والهندية، والمليبارية، والتاميلية ، والإنجليزية، والأثيوبية، ويشرف عليها قسم الجاليات بالجمعية.وبيَّنَت أن البرنامج يأتي ضمن مشروع "مشوار دعوه" المتنقل؛ وهو أحد المشروعات المقدمة التي ينفذها قسم الجاليات، إذْ تسعى الجمعية من خلالها إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة، وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والبروشورات المُصَرَّحِ بها، بالإضافة إلى المطويات بلغات مختلفة تُعرِّف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الوسطية الكاملة.// انتهى //01:36ت م0019