القاهرة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسفاز فريق إنبي على مضيفه فريق حرس الحدود بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، على إستاد المكس بالإسكندرية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ (23) من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد إنبي إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد حرس الحدود عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير.وفي الجولة ذاتها، تعادل فريق الإسماعيلي إيجابيًا مع ضيفه فريق سيراميكا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما أمس، بإستاد الإسماعيلية، ليرتفع رصيد الإسماعيلي إلى 20 نقطة في المركز الرابع عشر، كما ارتفع رصيد سيراميكا إلى 27 نقطة في المركز العاشر.// انتهى //02:04ت م0020