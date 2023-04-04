جدة 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستسرد فعالية "حكاوي رمضان" التي تأتي ضمن باقة فعاليات موسم رمضان جدة التاريخية، المقامة حالياً، مجموعة من القصص والحكايات الرمضانية المتنوعة التي يسردها حكواتي فصيح ، وتضم حكايات عن بيوت جدة التاريخية وقصص عن تراثها في الشهر الفضيل .وفي استذكار لحقبة زمنية بعيدة لسرد قصص وحكايات جدة التاريخية ، يعود الحكواتي الذي يمثل أحد سكانها من على منصة في برحة بيت الهزازي يعرض في سرد من خلال التقنية الحديثة صوراً جوية لمنطقة البلد تحكي أماكن البيوت والمساجد التاريخية التي لا يزال الكثير منها يقاوم الزمن إلى وقتنا الحاضر .فيما تحولت منطقة البلد إلى أكثر مناطق مدينة جدة ازدحاماً، حيث برزت المحال المشيدة خصيصاً لتنظيم عمليات بيع الأطعمة، والبازارات الرمضانية وأركان الألعاب والحرف ، كما يستمع الزائر لأصوات أهازيج الباعة وأصحاب المهن في أجواء رمضانية تحمل في طياتها عيش تجربة الزمن البعيد.// انتهى //02:15ت م0021