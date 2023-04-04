الدمام 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واستغلب فريق الخليج على منافسه النور بنتيجة (37 - 29)، في قمة مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، التي انطلقت أمس.وكان الخليج قد تقدم في شوط المواجهة الأولى بنتيجة (15-18)، وواصل التقدم في الشوط الثاني حتى وصل الفارق التهديفي إلى 8 أهداف في نهاية المباراة، وبذلك رفع الخليج رصيده إلى 28 نقطة، واصل بها مشاركة الصدارة مع فريق مضر الذي يمتلك نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد النور عند النقطة 26 مبتعداً عن الصدارة بتراجعه للمركز الثالث.وانتصر الهدى على نظيره الصفا بنتيجة (26-29)، وحقق مضر الفوز على القارة بنتيجة (27-34)، وتقاسم فريقا الزلفي مع المحيط نقاط المواجهة بعد تعادلهما بنتيجة (26-26).ومن المقرر أن تستكمل باقي مواجهات الجولة اليوم الثلاثاء 04 أبريل 2023م، بإقامة مواجهتين على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، إذ يستضيف في المواجهة الأولى الترجي نظيره الأهلي عند الساعة 9:00 مساءً، ويلتقي في الثانية فريقا الابتسام والوحدة عند تمام الساعة 11:00 مساء.// انتهى //02:29ت م0023