سكاكا 13 رمضان 1444 هـ الموافق 04 أبريل 2023 م واسنفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالشراكة مع مجلس شباب منطقة الجوف مساء أمس الاثنين ديوانية حوار بعنوان "التواصل الفعال في بيئة العمل"، وذلك في مسرح المجلس، بحضور مستشار سمو أمير الجوف والمشرف على مجلس شباب المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، حيث استضافت الديوانية استشاري إدارة الخدمات الصحية الرئيس التنفيذي لتجمع الجوف الصحي الدكتور حمود بن فهد الشمري وأدار اللقاء الدكتور أحمد بن مضيف الثقفي.‏وأوضح مشرف المركز بمنطقة الجوف عبد العزيز بن عبدالواحد الحموان أن الدكتور الشمري تحدث عن عدد من المحاور منها الاحتراف الوظيفي ، والمهارات الأساسية للموظف، ومهارات التواصل الفعال نماذج وتجارب، ثم تحدث عن مفهوم الحوار في بيئة العمل، وأساليب ومهارات الحوار الناجح في بيئة العمل لاسيما عند التواصل مع الرؤساء والمرؤوسين، والمستفيدين عموما، ثم ختم حديثه بنماذج لمبادرات ناجحة لتعزيز التواصل والحوار داخل بيئة العمل.بعد ذلك أتيحت المداخلات التي كانت ثرية وتدور في أغلبها حول تعزيز الحوار والتواصل في بيئة العمل من خلال رؤية علمية عملية.وأكد مشرف الحوار بالجوف أن الديوانية تأتي ضمن أنشطة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني التي تهدف لتنمية وتعزيز ثقافة الحوار، من خلال العديد من البرامج التي تشمل: قافلة الحوار، بيادر، مقهى الحوار، برنامج جسور، برنامج سفير، برنامج تمكين، إضافة إلى ديوانية الحوار.// انتهى //02:30ت م0024